У Харкові знову вибухи: працює ППО

"Увага! У Харкові чути вибухи. Не залишайте укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога". Про попадання ворожих снарядів, які постраждали повідомляйте на спецлінію поліції 102. Не викладайте фото та відео влучень. Не допомагайте ворогові вбивати наших дорослих та дітей", - повідомили у поліції.

Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників в області.

"Безпілотники у Харківській області рухаються з півночі на південь", - написали захисники.

Наразі в області оголошено повітряну тривогу.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)