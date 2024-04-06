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В Харькове снова взрывы: работает ПВО

Фото: В Харькове снова взрывы (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Харькове ночью 6 апреля снова слышны взрывы. Воздушные Силы сообщали об атаке беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы полиции Харьковской области и Воздушных Сил ВС Украины.

"Внимание! В Харькове слышны взрывы. Не оставляйте укрытие до отбоя сигнала "Воздушная тревога". О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102. Не выкладывайте фото и видео попаданий. Не помогайте врагу убивать наших взрослых и детей", - сообщили в полиции.

Воздушные Силы сообщали о движении беспилотников в области.

"Беспилотники в Харьковской области движутся с севера на юг", - написали защитники.

В данный момент в области объявлена воздушная тревога.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

 

Удары россиян по Харькову

Ночью 6 апреля российские войска ударили по Харькову. В городе были слышны взрывы. Мэр города Игорь Терехов подтвердил информацию об обстреле областного центра. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что российские войска попали рядом с жилой застройкой.

Также россияне били по Харькову днем 5 апреля. В области была объявлена воздушная тревога. Город и область российские войска атаковали КАБами.

Спустя час оккупанты нанесли еще один удар по Харькову - в городе была слышна повторная серия взрывов.

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Харьков