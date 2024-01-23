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У Харкові знову пролунали вибухи

Фото: у Харкові пролунали вибухи зранку 23 січня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Харкові пролунала серія вибухів сьогодні вранці, 23 січня. По всій Україні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова у Telegram.

"Знову бʼють по Харкову - вже кілька вибухів у місті", - йдеться у повідомленні.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов також повідомив про вибухи в Харкові.

Місцеві жителі повідомляють, що в деяких районах міста після вибухів зникла електроенергія. 

Варто зазначити, що раніше сьогодні вночі окупанти обстрілювали Харків. Били по району житлової та цивільної забудови.

Ракетна атака по Україні 23 січня

Наразі по всій території України наразі оголошено повітряну тривогу. Військові повідомляли про пуски крилатих ракет з стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

Серія потужних вибухів лунала в Києві, повідомлялося про роботу сил протиповітряної оборони. 

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