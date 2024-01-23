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В Харькове снова раздались взрывы

Фото: в Харькове раздались взрывы утром 23 января (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Харькове прогремела серия взрывов сегодня утром, 23 января. По всей Украине объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

"Снова бьют по Харькову - уже несколько взрывов в городе", - говорится в сообщении.

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов также сообщил о взрывах в Харькове.

Местные жители сообщают, что в некоторых районах города после взрывов исчезла электроэнергия.

Стоит отметить, что раньше сегодня ночью оккупанты обстреливали Харьков. Били по району жилой и гражданской застройки.

Ракетная атака по Украине 23 января

Сейчас по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Военные сообщали о пусках крылатых ракет с стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

Серия мощных взрывов раздавалась в Киеве, сообщалось о работе сил противовоздушной обороны.

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