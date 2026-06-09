У Харкові зафіксували серію влучань ворожих БПЛА: що відомо про наслідки

Вночі 9 червня Харківщина зазнала масованої атаки ворожих дронів. У Чугуєві троє людей загинули, у Харкові - пожежі в двох районах і близько десяти постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Чугуїв: п'ятеро загиблих
Ворог завдав ударів по місту Чугуїв. Внаслідок атаки троє людей загинули. Ще один чоловік - 34 років - отримав гостру реакцію на стрес. У місті спалахнули пожежі, на місці працюють усі екстрені служби.
Оновлено о 2:10
Кількість жертв у Чугуєві зросла. За даними міської голови Галини Мінаєвої, внаслідок ракетної атаки п'ятеро людей загинули, ще троє поранені. Пошкоджено близько восьми багатоквартирних будинків та понад 10 приватних.
Харків: пожежі в двох районах
Удари зафіксовано в Шевченківському та Холодногірському районах. Внаслідок атаки:
Також у Шевченківському районі дрон влучив у дах п'ятиповерхівки - у будинку навпроти вибиті вікна. На місцях влучань працюють підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги.
Над містом продовжують фіксувати ворожі безпілотники. Мешканців закликають залишатися в безпечних місцях до відбою.
У неділю, 8 червня, російський дрон вдарив по депо "Нової пошти" у Харкові - будівля спалахнула і частково обвалилася. Того ж дня у селі Чистоводівка ворожий безпілотник влучив у службовий автомобіль поліції під час знешкодження іншого дрона — загинув поліцейський-вибухотехнік, четверо дістали поранень.