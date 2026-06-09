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У Харкові зафіксували серію влучань ворожих БПЛА: що відомо про наслідки

02:03 09.06.2026 Вт
2 хв
Де саме зафіксовано прильоти та руйнування?
aimg Катерина Коваль
Фото: на місці влучань працюють рятувальники (facebook.com/DSNSKHARKIV)

Вночі 9 червня Харківщина зазнала масованої атаки ворожих дронів. У Чугуєві троє людей загинули, у Харкові - пожежі в двох районах і близько десяти постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Чугуїв: п'ятеро загиблих

Ворог завдав ударів по місту Чугуїв. Внаслідок атаки троє людей загинули. Ще один чоловік - 34 років - отримав гостру реакцію на стрес. У місті спалахнули пожежі, на місці працюють усі екстрені служби.

Оновлено о 2:10

Кількість жертв у Чугуєві зросла. За даними міської голови Галини Мінаєвої, внаслідок ракетної атаки п'ятеро людей загинули, ще троє поранені. Пошкоджено близько восьми багатоквартирних будинків та понад 10 приватних.

Харків: пожежі в двох районах

Удари зафіксовано в Шевченківському та Холодногірському районах. Внаслідок атаки:

  • спалахнули щонайменше 10 автомобілів;
  • горить покрівля комунального підприємства міста;
  • близько десяти людей постраждали.

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Також у Шевченківському районі дрон влучив у дах п'ятиповерхівки - у будинку навпроти вибиті вікна. На місцях влучань працюють підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги.

Над містом продовжують фіксувати ворожі безпілотники. Мешканців закликають залишатися в безпечних місцях до відбою.

У неділю, 8 червня, російський дрон вдарив по депо "Нової пошти" у Харкові - будівля спалахнула і частково обвалилася. Того ж дня у селі Чистоводівка ворожий безпілотник влучив у службовий автомобіль поліції під час знешкодження іншого дрона — загинув поліцейський-вибухотехнік, четверо дістали поранень.

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Ігор ТереховХарківЧугуевОлег Синєгубов