У Харкові зафіксували серію влучань ворожих БПЛА: що відомо про наслідки

Чугуїв: п'ятеро загиблих

Ворог завдав ударів по місту Чугуїв. Внаслідок атаки троє людей загинули. Ще один чоловік - 34 років - отримав гостру реакцію на стрес. У місті спалахнули пожежі, на місці працюють усі екстрені служби.

Оновлено о 2:10

Кількість жертв у Чугуєві зросла. За даними міської голови Галини Мінаєвої, внаслідок ракетної атаки п'ятеро людей загинули, ще троє поранені. Пошкоджено близько восьми багатоквартирних будинків та понад 10 приватних.

Харків: пожежі в двох районах

Удари зафіксовано в Шевченківському та Холодногірському районах. Внаслідок атаки:

спалахнули щонайменше 10 автомобілів ;

; горить покрівля комунального підприємства міста;

близько десяти людей постраждали.

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Також у Шевченківському районі дрон влучив у дах п'ятиповерхівки - у будинку навпроти вибиті вікна. На місцях влучань працюють підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги.

Над містом продовжують фіксувати ворожі безпілотники. Мешканців закликають залишатися в безпечних місцях до відбою.