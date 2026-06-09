В Харькове зафиксировали серию попаданий вражеских БПЛА: что известно о последствиях

Чугуев: пятеро погибших

Враг нанес удары по городу Чугуев. В результате атаки три человека погибли. Еще один мужчина - 34 лет - получил острую реакцию на стресс. В городе вспыхнули пожары, на месте работают все экстренные службы.

Обновлено в 2:10

Количество жертв в Чугуеве возросло. По данным городского головы Галины Минаевой, в результате ракетной атаки пять человек погибли, еще трое ранены. Повреждены около восьми многоквартирных домов и более 10 частных.

Харьков: пожары в двух районах

Удары зафиксированы в Шевченковском и Холодногорском районах. В результате атаки:

вспыхнули по меньшей мере 10 автомобилей ;

; горит кровля коммунального предприятия города;

около десяти человек пострадали.

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Также в Шевченковском районе дрон попал в крышу пятиэтажки - в доме напротив выбиты окна. На местах попаданий работают подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи.

Над городом продолжают фиксировать вражеские беспилотники. Жителей призывают оставаться в безопасных местах до отбоя.