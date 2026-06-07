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На Харківщині РФ убила вибухотехніка, який знешкоджував інший ворожий дрон

20:40 07.06.2026 Нд
1 хв
Поранені ще троє поліцейських і одна цивільна людина
aimg Валерія Абабіна
На Харківщині РФ убила вибухотехніка, який знешкоджував інший ворожий дрон Фото: На Харківщині дрон РФ убив вибухотехніка (police_kh_region)
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У селі Чистоводівка Ізюмського району Харківської області російський дрон влучив у службовий автомобіль поліції під час знешкодження ворожого БпЛА, який раніше не здетонував. Загинув поліцейський-вибухотехнік, ще четверо людей дістали поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення поліції Харківщини.

Подробиці удару

За попередньою інформацією, 7 червня поблизу села Чистоводівка Ізюмського району працівники поліції відпрацьовували виклик щодо знешкодження вибухонебезпечного предмета - російського безпілотника невстановленого типу, який не здетонував.

Під час роботи вибухотехніків на місці події ворожий БпЛА влучив у службовий транспортний засіб правоохоронців. Від удару загинув поліцейський вибухотехнічної служби. Поранення дістали ще троє співробітників підрозділу і одна цивільна людина.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, керівники райуправління та інші профільні служби. Усім постраждалим надається медична допомога.

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Слідчі документують наслідки удару. За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України - воєнні злочини.

Нагадаємо, російська армія регулярно застосовує тактику "подвійного удару" - повторну атаку на місце вже завданого удару.

Подібний випадок стався в ніч на 2 червня, коли ворог спочатку атакував об’єкт "Нафтогазу" безпілотниками, після чого приблизно за годину завдав повторного удару ракетами.

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