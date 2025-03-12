У Харкові зафіксовано приліт "Шахеду": що відомо про наслідки атаки

Він поінформував, що приліт був у Шевченківському районі міста, після чого уточнив, що дрон влучив поміж будинків. Пожежі немає.

"Шахед" влучив поміж приватними будинками. Пошкоджено кілька обійсть. Пожежі немає. На дану хвилину, на щастя, без жертв та постраждалих", - написав він о 01:13.

Через декілька хвилин він уточнив, що на місті падіння БпЛА - є одна людина ж гострою реакцією на стрес. Їй на місті надають медичну допомогу.