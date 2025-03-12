В Харькове зафиксирован прилет "Шахеда": что известно о последствиях атаки

Он проинформировал, что прилет был в Шевченковском районе города, после чего уточнил, что дрон попал между домов. Пожаров нет.

"Шахед" попал между частными домами. Повреждено несколько дворов. Пожаров нет. На данную минуту, к счастью, без жертв и пострадавших", - написал он в 01:13.

Через несколько минут он уточнил, что на месте падения БпЛА - есть один человек с острой реакцией на стресс. Ему на месте оказывают медицинскую помощь.