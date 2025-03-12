В Харькове зафиксирован прилет "Шахеда": что известно о последствиях атаки

В ночь на 12 марта российские оккупанты атаковали Харьков "Шахедом". Попадание дрона зафиксировано в Шевченковском районе города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.
Он проинформировал, что прилет был в Шевченковском районе города, после чего уточнил, что дрон попал между домов. Пожаров нет.
"Шахед" попал между частными домами. Повреждено несколько дворов. Пожаров нет. На данную минуту, к счастью, без жертв и пострадавших", - написал он в 01:13.
Через несколько минут он уточнил, что на месте падения БпЛА - есть один человек с острой реакцией на стресс. Ему на месте оказывают медицинскую помощь.
Напомним, перед перед прилетом в Харькове, звуки взрывов прогремели в Киеве и Киевской области. Там силы ПВО сбивали вражеские дроны.
Кроме того, поздно вечером, 11 марта, прилет беспилотника был в Сумах, из-за чего начался пожар. Известно, что вражеский дрон попал по складскому помещению.
Также последствия есть и в Днепре. В результате атаки БпЛА было повреждено около 10 частных домов, а также разбиты окна в детском саду и школе. Информации о погибших и пострадавших не было.
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