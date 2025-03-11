ua en ru
Вт, 11 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Росіяни атакували Дніпро дронами: є руйнування інфраструктури

Дніпро, Вівторок 11 березня 2025 22:33
UA EN RU
Росіяни атакували Дніпро дронами: є руйнування інфраструктури Ілюстративне фото: у Дніпрі оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 11 березня, ввечері вдарили по Дніпру дронами. Є руйнування інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.

"Попередньо є інформація про руйнування інфраструктури", - написав Лисак.

Він пообіцяв повідомити деталі російської атаки згодом.

При цьому голова ОВА попередив, що в Дніпропетровській області все ще фіксують російські дрони, тому жителям необхідно перебувати в безпечних місцях. У регіоні працює ППО.

Оновлено 22:47

Лисак додав, що росіяни масовано атакували Дніпро дронами.

"Наразі відомо, що у Дніпрі горить об'єкт інфраструктури. Також є пошкодження двох приватних будинків. Під завалами, ймовірно, люди. Інформацію уточнюємо", - зазначив він.

Атаки дронів

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 11 березня, ввечері запустили по Україні дрони-камікадзе.

За даними Повітряних сил, дрони помітили у Вінницькій, Одеській, Черкаській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській та Київській областях.

Росіяни останнім часом атакують Україну своїми безпілотниками буквально щодня.

Як розповів в інтерв'ю РБК-Україна заступник начальника ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький, окупанти планують у майбутньому запускати по Україні близько 500 дронів щодня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Днипро Війна в Україні Атака дронів
NEWS
Переговори України й США в Саудівській Аравії завершилися: перші подробиці
Переговори України й США в Саудівській Аравії завершилися: перші подробиці
DAILY
Від слів до справи. Із чим Україна і США підійшли до переговорів у Саудівській Аравії
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Від слів до справи. Із чим Україна і США підійшли до переговорів у Саудівській Аравії