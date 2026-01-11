UA

У Харкові зафіксовані удари двох ворожих дронів: що відомо про наслідки

Фото: машина ДСНС (facebook DSNSKharkiv)
Автор: Марина Балабан

Впродовж ночі на 11 січня два ворожих дрони вдарили по Харкову. Обидва рази - по Слобідському району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова в Telegram.

Про перший удар ворожого безпілотника типу "Молнія" стало відомо о 01:30. 

Ігор Терехов повідомив, що дрон влучив по Слобідському району Харкова. 

"Удар прийшовся по інфраструктурному обʼєкту. На місці працюють усі відповідні служби", - написав він. 

Подробиць про об'єкт Терехов не надав.

Про влучання другого безпілотника стало відомо близько 04:00. 

Згодом міський голова Харкова написав, що за результатами перевірки зафіксовано влучання дрона типу "Шахед" у землю на відкритій території в Слобідському районі.

"Руйнувань не зафіксовано. Постраждалих немає", - поінформував він. 

Удари по Харкову

Нагадаємо, що Харків практично щодня піддається російським атакам. Зокрема, ворог атакує місто ударними дронами, ракетами та авіабомбами.

Як повідомляло РБК-Україна, у суботу, 10 січня, в Харкові пролунала серія вибухів на тлі ракетної небезпеки.

Пізніше Ігор Терехов поінформував про влучання в інфраструктурний обʼєкт Слобідського району.

Також було зафіксовано падіння уламків ракети біля багатоквартирних будинків у Слобідському районі.

Пізніше, за уточненою інформацією, було зафіксовано подвійний удар ракетами РФ по інфраструктурному об'єкту у Слобідському районі.

До того, ввечері 9 січня, ворог також завдав ракетного удару по Слобідському району міста. Обійшлося без постраждалих, але було влучання по території гаражного кооперативу. В результаті цього були пошкоджені бокси, автомобілі, а також через ударну хвилю вибиті вікна в багатоповерхівках, які розташовані поруч.

