У Харкові зафіксовані удари двох ворожих дронів: що відомо про наслідки

Удари по Харкову

Нагадаємо, що Харків практично щодня піддається російським атакам. Зокрема, ворог атакує місто ударними дронами, ракетами та авіабомбами.

Як повідомляло РБК-Україна, у суботу, 10 січня, в Харкові пролунала серія вибухів на тлі ракетної небезпеки.

Пізніше Ігор Терехов поінформував про влучання в інфраструктурний обʼєкт Слобідського району.

Також було зафіксовано падіння уламків ракети біля багатоквартирних будинків у Слобідському районі.

Пізніше, за уточненою інформацією, було зафіксовано подвійний удар ракетами РФ по інфраструктурному об'єкту у Слобідському районі.

До того, ввечері 9 січня, ворог також завдав ракетного удару по Слобідському району міста. Обійшлося без постраждалих, але було влучання по території гаражного кооперативу. В результаті цього були пошкоджені бокси, автомобілі, а також через ударну хвилю вибиті вікна в багатоповерхівках, які розташовані поруч.