В Харькове зафиксированы удары двух вражеских дронов: что известно о последствиях

Удары по Харькову

Напомним, что Харьков практически ежедневно подвергается российским атакам. В частности, враг атакует город ударными дронами, ракетами и авиабомбами.

Как сообщало РБК-Украина, в субботу, 10 января, в Харькове прогремела серия взрывов на фоне ракетной опасности.

Позже Игорь Терехов проинформировал о попадании в инфраструктурный объект Слободского района.

Также было зафиксировано падение обломков ракеты возле многоквартирных домов в Слободском районе.

Позже, по уточненной информации, был зафиксирован двойной удар ракетами РФ по инфраструктурному объекту в Слободском районе.

До того, вечером 9 января, враг также нанес ракетный удар по Слободскому району города. Обошлось без пострадавших, но было попадание по территории гаражного кооператива. В результате этого были повреждены боксы, автомобили, а также из-за ударной волны выбиты окна в многоэтажках, которые расположены рядом.