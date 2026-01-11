ua en ru
В Харькове зафиксированы удары двух вражеских дронов: что известно о последствиях

Харьков, Воскресенье 11 января 2026 06:25
В Харькове зафиксированы удары двух вражеских дронов: что известно о последствиях Фото: машина ГСЧС (facebook DSNSKharkiv)
Автор: Марина Балабан

В течение ночи на 11 января два вражеских дрона ударили по Харькову. Оба раза - по Слободскому району.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова в Telegram.

О первом ударе вражеского беспилотника типа "Молния" стало известно в 01:30.

Игорь Терехов сообщил, что дрон попал по Слободскому району Харькова.

"Удар пришелся по инфраструктурному объекту. На месте работают все соответствующие службы", - написал он.

Подробностей об объекте Терехов не предоставил.

О попадании второго беспилотника стало известно около 04:00.

Впоследствии городской голова Харькова написал, что по результатам проверки зафиксировано попадание дрона типа "Шахед" в землю на открытой территории в Слободском районе.

"Разрушений не зафиксировано, пострадавших нет", - проинформировал он.

Удары по Харькову

Напомним, что Харьков практически ежедневно подвергается российским атакам. В частности, враг атакует город ударными дронами, ракетами и авиабомбами.

Как сообщало РБК-Украина, в субботу, 10 января, в Харькове прогремела серия взрывов на фоне ракетной опасности.

Позже Игорь Терехов проинформировал о попадании в инфраструктурный объект Слободского района.

Также было зафиксировано падение обломков ракеты возле многоквартирных домов в Слободском районе.

Позже, по уточненной информации, был зафиксирован двойной удар ракетами РФ по инфраструктурному объекту в Слободском районе.

До того, вечером 9 января, враг также нанес ракетный удар по Слободскому району города. Обошлось без пострадавших, но было попадание по территории гаражного кооператива. В результате этого были повреждены боксы, автомобили, а также из-за ударной волны выбиты окна в многоэтажках, которые расположены рядом.

