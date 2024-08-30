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У Харкові з-під завалів будинку дістали тіло сьомої жертви в наслідок обстрілу

П'ятниця 30 серпня 2024 22:14
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У Харкові з-під завалів будинку дістали тіло сьомої жертви в наслідок обстрілу Фото: Ігор Терехов (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Кількість загиблих в результаті удару по Харкову у п'ятницю, 30 серпня, зросла до семи осіб. З-під завалів дістали тіло жинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігора Терехова в Telegram.

"Щойно з під завалів 12-типоверхівки в Індустріальному районі дістали загиблу жінку. Тож жертв сьогоднішнього ворожого обстрілу Харкова вже семеро", - написав Терехов.

Незадовго до цього повідомлялось, що кількість жертв зросла до 6, а кількість поранених становить майже 60 осіб.

Варто зауважити, що в місті все ще триває ліквідація наслідків обстрілу.

Ворог влучив у 5 локацій в Харкові:

  • Індустріальний район, 12-поверховий будинок.
  • Центральна частина міста. Влучання в землю, загоряння трави.
  • Індустріальний район.
  • Слобідський район. Влучання в складську будівлю.
  • Слобідський район. Пошкоджено три будинки.

Удар по Харкову

Нагадаємо, сьогодні, 30 серпня, близько 15:30, російська армія вдарила авіаційними бомбами по місту Харків.

Пізніше стало відомо, що РФ для атаки на Харків використала п'ять керованих авіабомб з літака Су-34. Пуски було здійснено з селища Дубове, що під Бєлгородом. Також Синєгубов показав фото наслідків атаки на Харків.

Що відомо про удар по місту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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