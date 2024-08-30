В Харькове из-под завалов дома достали тело седьмой жертвы обстрела

Число погибших в результате удара по Харькову в пятницу, 30 августа, возросло до семи человек. Из-под завалов достали тело женщины.

Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов в Telegram.

"Только что из-под завалов 12-ти этажки в Индустриальном районе извлекли погибшую женщину. Поэтому жертв сегодняшнего вражеского обстрела Харькова уже семеро", - написал Терехов.

Незадолго до этого сообщалось, что число жертв возросло до 6, а количество раненых составляет около 60 человек.

Следует отметить, что в городе все еще продолжается ликвидация последствий обстрелов.

Враг попал в 5 локаций в Харькове: