В Харкові вже 46 постраждалих після нічної атаки дронів: серед них двоє дітей

За словами Синєгубова, вночі російські окупанти атакували Слобідський і Основ’янський райони Харкова, застосувавши 19 безпілотників типу "Герань-2" (копія іранського "Шахеда"). Внаслідок удару ворога станом на ранок кількість постраждалих зросла до 46 осіб - серед них двоє дітей, 9 та 13 років.

Окрім цього, ворожою атакою пошкоджено 31 автомобіль, два тролейбуси та низку об'єктів житла й інфраструктури:

16 багатоквартирних будинків;

гаражний кооператив;

підстанція екстреної медичної допомоги;

супермаркет;

нежитлова будівля;

адміністративна будівля;

школа.