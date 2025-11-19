RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В Харькове уже 46 пострадавших после ночной атаки дронов: среди них двое детей

Фото: последствия атаки РФ на жилые дома (Харьковская ОГА)
Автор: Антон Корж

В Харькове после ночной российской атаки 19 ноября снова возросло количество пострадавших. По состоянию на утро уже 46 человек получили ранения или травмы из-за удара россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Харьковской ОГА Олега Синегубова.

По словам Синегубова, ночью российские оккупанты атаковали Слободской и Основянский районы Харькова, применив 19 беспилотников типа "Герань-2" (копия иранского "Шахеда"). В результате удара врага по состоянию на утро количество пострадавших возросло до 46 человек - среди них двое детей, 9 и 13 лет.

Кроме этого, вражеской атакой поврежден 31 автомобиль, два троллейбуса и ряд объектов жилья и инфраструктуры:

  • 16 многоквартирных домов;
  • гаражный кооператив;
  • подстанция экстренной медицинской помощи;
  • супермаркет;
  • нежилое здание;
  • административное здание;
  • школа.
Фото: Харьковская ОВА

 

Напомним, что в ночь на 19 ноября Россия нанесла по Харькову массированный удар ударными дронами. Враг атаковал Слободской и Основянский районы города.

В результате удара было повреждено много гражданских домов, также власти сообщили о существенных разрушениях здания супермаркета "Сильпо". По состоянию на 07:20 19 ноября было известно о 36 пострадавших в результате российской атаки на город.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна в Украине