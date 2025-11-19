В Харькове уже 46 пострадавших после ночной атаки дронов: среди них двое детей

По словам Синегубова, ночью российские оккупанты атаковали Слободской и Основянский районы Харькова, применив 19 беспилотников типа "Герань-2" (копия иранского "Шахеда"). В результате удара врага по состоянию на утро количество пострадавших возросло до 46 человек - среди них двое детей, 9 и 13 лет.

Кроме этого, вражеской атакой поврежден 31 автомобиль, два троллейбуса и ряд объектов жилья и инфраструктуры:

16 многоквартирных домов;

гаражный кооператив;

подстанция экстренной медицинской помощи;

супермаркет;

нежилое здание;

административное здание;

школа.