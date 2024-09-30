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У Харкові ввечері стане більше світла: у чому причина

Понеділок 30 вересня 2024 20:04
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У Харкові ввечері стане більше світла: у чому причина Фото: Харків (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Харків тепер знову із вуличним освітленням. Обмеження були зняті відповідним рішенням уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова.

Він зазначив, що з 30 вересня у місті починають вмикати світло у дворах та на всіх центральних магістралях. За його словами, після цього освітлення повернеться у більш віддалені від центра райони.

Терехов повідомив, що це стало можливим завдяки скасуванню відповідних обмежень з боку уряду.

"І маю надію, що так триватиме й надалі та наступні ворожі атаки не занурять нас у пітьму, як це було пів року тому, коли окупант з березня по травень цілеспрямовано нищив енергетичні обʼєкти по всій Україні", - додав він.

Енергосистема України станом на 30 вересня

Енергосистема України продовжує працювати, попри численні російські обстріли, які вона пережила. Через удари РФ по енергетичних об'єктах, зокрема теплових електростанціях (ТЕС) і розподільчих мережах, система продовжує своє відновлення. Відомо, що наразі пошкоджено до 50% енергетичної інфраструктури​України.

Енергетичні компанії активно працюють над відновленням пошкоджених об'єктів та підготовкою до зимового сезону.

Не дивлячись на всі труднощі, завдяки модернізації енергетичних систем та впровадженню нових технологій, Україна готується забезпечити базову генерацію, яка покриватиме від 30 до 50% потреб навіть у разі продовження російських атак​.

Раніше у ДТЕК повідомили, що Україна має короткостроковий план, щоб пережити цю зиму попри майбутні російські обстріли.

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