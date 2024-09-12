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ДТЕК інвестує 140 млн євро в установки зберігання енергії для посилення енергобезпеки України

Четвер 12 вересня 2024 15:50
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ДТЕК інвестує 140 млн євро в установки зберігання енергії для посилення енергобезпеки України Фото: ДТЕК інвестує 140 млн євро в установки зберігання енергії (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

Компанія ДТЕК побудує установки зі зберігання енергії з загальною потужністю 200 МВт для посилення енергетичної безпеки України. Інвестиції в проєкт складуть 140 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

"ДТЕК побудує в Україні установки зберігання енергії загальною потужністю 200 МВт, щоб допомогти побудувати безпечну та "зелену" енергетичну систему. В проект буде інвестовано 140 млн євро, що робить компанію найбільшим інвестором в установки зберігання енергії в Україні", - йдеться в ньому.

Як зазначають в компанії, батареї будуть введені в експлуатацію не пізніше вересня 2025 року та надаватимуть допоміжні послуги НЕК "Укренерго".

Зазначається, що 22 серпня компанії групи ДТЕК разом з іншими учасниками енергетичної галузі перемогли в конкурентному аукціоні "Укренерго" на надання допоміжних послуг. Це відкриває можливості для розвитку ринку установок зберігання енергії та будівництва нових балансуючих потужностей.

"Попри війну і обмежений доступ до зовнішнього ринку капіталу ми продовжуємо інвестувати в Україну. Це не лише відновлення зруйнованого, а й будівництво нових об’єктів в межах нашої довгострокової стратегії розвитку. ДТЕК першим в Україні ще у 2021 році почав будівництво систем накопичення енергії і фактично відкрив цей ринок в Україні. Наш пріоритет залишається незмінним - це розвиток зеленої енергетики в Україні, прискорена інтеграція нашої енергосистеми до Європи і підвищення енергетичної безпеки нашої країни", - підкреслив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Нагадаємо, ДТЕК працює над будівництвом Полтавської ВЕС потужністю в 650 МВт для підсилення стабільності енергосистеми та посилення енергонезалежності регіону.

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