У відновлення ТЕС після обстрілів ДТЕК вже інвестував понад 2,1 млрд грн

З початку 2024 року компанія ДТЕК інвестувала понад 2,1 млрд грн власних коштів у ремонт та відновлення пошкоджених внаслідок російських обстрілів теплоелектростанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

В ньому зазначається, що готуючись до наступного опалювального сезону зусилля енергетиків спрямовані на відновлення потужностей, що були пошкоджені чи зруйновані під час масованих обстрілів.

Загалом за вісім місяців 2024 року ДТЕК інвестував у ремонти та відновлення теплоелектростанцій понад 2,1 млрд грн власних коштів.

"Енергетика і, зокрема, теплова генерація, продовжує залишатися пріоритетною ціллю окупантів. Тому ми не маємо іншого вибору і продовжуємо робити все можливе, щоб не дати реалізувати плани ворога. І щоб українці залишалися якомога більше часу зі світлом і теплом. Але руйнування від обстрілів настільки масштабні, що будемо відновлювати потужності до опалювального сезону, впродовж зими і в наступні роки", - розповів генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

Загалом цього року компанія планує вкласти у ремонти та відновлення ТЕС близько 3,9 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення ДТЕК Ріната Ахметова інвестував 17 млрд гривень власних коштів в українські шахти.