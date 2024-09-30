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В Харькове вечером станет больше света: в чем причина

Понедельник 30 сентября 2024 20:04
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В Харькове вечером станет больше света: в чем причина Фото: Харьков (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Харьков теперь снова с уличным освещением. Ограничения были сняты соответствующим решением правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковского городского голову Игоря Терехова.

Он отметил, что с 30 сентября в городе начинают включать свет во дворах и на всех центральных магистралях. По его словам, после этого освещение вернется в более отдаленные от центра районы.

Терехов сообщил, что это стало возможным благодаря упразднению соответствующих ограничений со стороны правительства.

"И надеюсь, что так будет продолжаться и последующие вражеские атаки не погрузят нас во тьму, как это было пол года назад, когда оккупант с марта по май целенаправленно уничтожал энергетические объекты по всей Украине", - добавил он.

Энергосистема Украины по состоянию на 30 сентября

Энергосистема Украины продолжает работать, несмотря на многочисленные российские обстрелы, которые она пережила. Из-за ударов РФ по энергетическим объектам, в том числе тепловых электростанциях (ТЭС) и распределительных сетях, система продолжает свое восстановление. Известно, что в настоящее время повреждено до 50% энергетической инфраструктуры Украины.

Энергетические компании активно работают над восстановлением поврежденных объектов и подготовкой к зимнему сезону.

Несмотря на все трудности, благодаря модернизации энергетических систем и внедрению новых технологий Украина готовится обеспечить базовую генерацию, которая будет покрывать от 30 до 50% потребностей даже в случае продолжения российских атак.

Ранее в ДТЭК сообщили, что Украина имеет краткосрочный план, чтобы пережить эту зиму, несмотря на предстоящие российские обстрелы.

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