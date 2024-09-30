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Україна має короткостроковий план, щоб пережити цю зиму, - ДТЕК

Понеділок 30 вересня 2024 15:31
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Україна має короткостроковий план, щоб пережити цю зиму, - ДТЕК Фото: Максим Тімченко, генеральний директор ДТЕК (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Україна має план, щоб подолати майбутню зиму. Водночас енергетична безпека в наступні зими потребуватиме децентралізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка, якого цитує Financial Times.

Короткостроковий план

"Україна має короткостроковий план, щоб пережити цю зиму, але щоб гарантувати нашу енергетичну безпеку в наступні зими, ми повинні децентралізувати енергетичну систему України", - заявив Тімченко.

За словами колишнього голови "Укренерго" Володимира Кудрицького, головне занепокоєння цієї зими викликає пошкодження основних електростанцій, а не підстанцій, які здебільшого захищенні покриттям і можуть бути швидко відремонтовані.

Також він додав, що дефіцит й відключення будуть неминучими. Питання полягає в тому, наскільки серйозними вони будуть, що залежатиме від захисту електростанцій.

"Протиповітряна оборона є абсолютно критично важливою, і децентралізація повинна відбутись паралельно". - відзначив Кудрицький.

Питання децентралізації

Як пише видання, голова Міністерства енергетики Герман Галущенко потрапив під критику через затримку зусиль з децентралізації виробництва електроенергії, які необхідно було розпочати ще у 2022-му.

"Міністерство енергетики не зацікавлене в децентралізації. Навпаки, вони зацікавлені в централізації, вони хочуть, щоб якомога більша частина енергетичного сектору, особливо генерація, була під їхніми державними компаніями", - розповів один із чиновників.

Тим часом Міністерство енергетики повідомило Financial Times, що розробило стратегію й створило умови для децентралізації, втім, не розкривало подробиць через обмеження воєнного часу. Відомство відзначило, що розвиток атомної генерації "забезпечить потреби країни у відновленні та енергетичну стабільність у майбутньому".

Ситуація зі світлом

Від початку поточного року Росія здійснила вже дев'ять масованих атак проти енергооб'єктів України. Через це в години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності.

Цього літа, на тлі обстрілів й посилення спеки, побутовим споживачам повертали відключення світла.

Тим часом Центр протидії дезінформації оприлюднив кілька можливих сценаріїв ситуації зі світлом в країну в осінньо-зимовий період. Згідно з "оптимістичним" сценарієм енергопостачання надаватимуть протягом 12 годин на добу.

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