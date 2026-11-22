У Салтівському районі Харкова вдень 22 листопада російський реактивний дрон упав на дах 9-ти поверхового житлового будинку. Постраждала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова та глави Харківської ОВА Олега Синєгубова .

50-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Медики надають всю необхідну допомогу.

Згодом Синєгубов уточнив, що влучання зафіксовано в дах 9-ти поверхового житлового будинку.

"Зафіксовано падіння реактивного ворожого дрону на дах багатоповерхівки у Салтівському районі", - повідомив Терехов.

Нагадаємо, вдень 22 листопада російський дрон вдарив по десятиповерхівці у житловому масиві Перемога у Дніпрі. Одна квартира фактично зруйнована вщент.

Також вночі 22 листопада російські війська атакували безпілотниками Вишгородський район Київської області. В результаті удару у Димері пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок, у якому зруйновані квартири з першого по п'ятий поверх.

Внаслідок удару загинула одна людина, ще троє - постраждали, серед них дитина.

Окрім того, під завалами можуть перебувати 15 людей.