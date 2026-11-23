Нагадаємо, 22 листопада у Салтівському районі Харкова дрон влучив у дах дев'ятиповерхівки. Тоді в 50-річної жінки була гостра реакція на стрес.

У ніч проти 22 листопада ще один російський безпілотник атакував Київський район Харкова. Після влучання там спалахнула пожежа.

Також РБК-Україна писало, що 14 листопада російський реактивний дрон вдарив по території медзакладу в Немишлянському районі Харкова. На місці влучання спалахнула пожежа.