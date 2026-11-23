Напомним, 22 ноября в Салтовском районе Харькова дрон попал в крышу девятиэтажки. Тогда у 50-летней женщины была острая реакция на стресс.

В ночь на 22 ноября еще один российский беспилотник атаковал Киевский район Харькова. После попадания там вспыхнул пожар.

Также РБК-Украина писала, что 14 ноября российский реактивный дрон ударил по территории медучреждения в Немышлянском районе Харькова. На месте попадания вспыхнул пожар.