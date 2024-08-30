У Харкові внаслідок ударів вже шість загиблих, кількість поранених - понад 50

"На жаль, кількість загиблих зросла до шести людей", - написав Синєгубов.

Водночас речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко у коментарі РБК-Україна уточнив, що станом на 19:30 кількість поранених становить 57 осіб.

Зокрема, у Немишлянському району було влучання по парковій зоні. Там відомо про 15 поранених.

В Індустріальному районі влучання сталося між 10 та 11 поверхом 12 поверхового дому. Загалом на цей час там поранених 35 осіб.

У Слобідському районі було влучання в приватне домоволодіння - там 7 поранених.