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У Харкові внаслідок ударів вже шість загиблих, кількість поранених - понад 50

Фото: наслідки удару по Харкову 30 серпня (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Кава

Кількість загиблих в результаті удару по Харкову у п'ятницю, 30 серпня, зросла до шести осіб. Збільшилась і кількість поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"На жаль, кількість загиблих зросла до шести людей", - написав Синєгубов.

Водночас речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко у коментарі РБК-Україна уточнив, що станом на 19:30 кількість поранених становить 57 осіб.

Зокрема, у Немишлянському району було влучання по парковій зоні. Там відомо про 15 поранених. 

В Індустріальному районі влучання сталося між 10 та 11 поверхом 12 поверхового дому. Загалом на цей час там поранених 35 осіб.

У Слобідському районі було влучання в приватне домоволодіння - там 7 поранених.

Удар по Харкову

Близько 15:30 п'ятниці, 30 серпня, російські окупанти вдарили авіаційними бомбами по Харкову.

Згодом стало відомо, що росіяни атакували Харків п'ятьма керованими авіабомбами з літака Су-34. Пуски було здійснено з селища Дубове, що під Бєлгородом. Також Синєгубов показав фото наслідків атаки на Харків.

Що відомо про удар по місту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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