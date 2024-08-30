В Харькове в результате ударов уже шесть погибших, количество раненых - более 50

Число погибших в результате удара по Харькову в пятницу, 30 августа, возросло до шести человек. Увеличилось и количество раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"К сожалению, количество погибших возросло до шести человек", - написал Синегубов.
В то же время представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в комментарии РБК-Украина уточнил, что по состоянию на 19:30 количество раненых составляет 57 человек.
В частности, в Немышлянском районе было попадание по парковой зоне. Там известно о 15 раненых.
В Индустриальном районе попадание произошло между 10 и 11 этажом 12 этажного дома. Всего в настоящее время там ранены 35 человек.
В Слободском районе было попадание в частное домовладение – там 7 раненых.
Около 15:30 пятницы, 30 августа,российские кафиры ударили авиационными бомбами по Харькову.
Впоследствии стало известно, что россияне атаковали Харьков пятью управляемыми авиабомбами из самолета Су-34. Пуски были совершены из поселка Дубовое под Белгородом. Также Синегубов показал фотографии последствий атаки на Харьков.
Что известно об ударе по городу –читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.