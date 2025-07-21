У Харкові внаслідок дронових ударів спалахнули масштабні пожежі

Російські ударні дрони "Шахед" атакували Харків. В одному з районів містіа спалахнула велика пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова та голову Харківської ОДА Олега Синєгубова.
За словами Терехова, у місті стався приліт, попередньо, у Київському районі міста.
О 01:43 мер повідомив про чотири вибухи у місті.
"Як наслідок, велика пожежа. У повітрі неподалік від міста ще є бойові дрони ворога. Будьте обережні!", - зазначив він.
За словами Синєгубова, окупанти вдарили трьома безпілотниками типу "Шахед" по Київському району Харкова.
Четвертий ворожий удар зафіксували також у Київському районі міста.
Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.
Синєгубов повідомив про ще три ворожих ударів у Київському районі міста. Станом на зараз на місці прильотів пожежі.
"За інформацією, яка потребує уточнення, усі влучання у Київському районі міста по кількох локаціях. Наразі інформація про постраждалих не надходила. Щодо наслідків - йде вивчення на місцях", - повідомив Терехов.
Міський голова також зазначив, що вбік Харкова ще прямують бойові дрони ворога.
За попередньою інформацією, у Харкові зафіксовано 11 прильотів.
"Один з них - біля багатоквартирного житлового будинку у Київському районі. Наразі - без постраждалих, але є пожежа неподалік будівлі", - зазначив Терехов.
За словами Терехова, по локації одного з прильотів - вибиті вікна в одному з ЖК, пошкоджені дорога, трамвайні рейки та електродроти. Щодо постраждалих - інформація уточнюється.
Олег Синєгубов повідомив, що у Харкові зафіксували до 11 ворожих влучань.
"Близько 01:40 ворог атакував Київський район дронами типу "Герань-2" Інформація про постраждалих на даний час не надходила", - написав він.
На місці "прильотів" працюють профільні служби.
Терехов повідомив про пожежу на цивільному підприємстві. Щодо постраждалих - інформації наразі немає.
В ніч на 21 липня російські загарбники масштабно атакують Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".
О 01:36 в Харкові пролунали перші вибухи. На місто летить велика кількість ворожих дронів.
Також російський агресор підняв у небо стратегічну авіацію. Є загроза пуску й удару крилатими ракетами по Україні.
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