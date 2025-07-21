У Харкові внаслідок дронових ударів спалахнули масштабні пожежі

За словами Терехова, у місті стався приліт, попередньо, у Київському районі міста.

О 01:43 мер повідомив про чотири вибухи у місті.

"Як наслідок, велика пожежа. У повітрі неподалік від міста ще є бойові дрони ворога. Будьте обережні!", - зазначив він.

За словами Синєгубова, окупанти вдарили трьома безпілотниками типу "Шахед" по Київському району Харкова.

Четвертий ворожий удар зафіксували також у Київському районі міста.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Оновлено 02:03

Синєгубов повідомив про ще три ворожих ударів у Київському районі міста. Станом на зараз на місці прильотів пожежі.

"За інформацією, яка потребує уточнення, усі влучання у Київському районі міста по кількох локаціях. Наразі інформація про постраждалих не надходила. Щодо наслідків - йде вивчення на місцях", - повідомив Терехов.

Міський голова також зазначив, що вбік Харкова ще прямують бойові дрони ворога.

Оновлено 02:17

За попередньою інформацією, у Харкові зафіксовано 11 прильотів.

"Один з них - біля багатоквартирного житлового будинку у Київському районі. Наразі - без постраждалих, але є пожежа неподалік будівлі", - зазначив Терехов.

Оновлено 02:23

За словами Терехова, по локації одного з прильотів - вибиті вікна в одному з ЖК, пошкоджені дорога, трамвайні рейки та електродроти. Щодо постраждалих - інформація уточнюється.

Олег Синєгубов повідомив, що у Харкові зафіксували до 11 ворожих влучань.

"Близько 01:40 ворог атакував Київський район дронами типу "Герань-2" Інформація про постраждалих на даний час не надходила", - написав він.

На місці "прильотів" працюють профільні служби.

Оновлено 02:31

Терехов повідомив про пожежу на цивільному підприємстві. Щодо постраждалих - інформації наразі немає.