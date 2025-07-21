У Харкові лунають вибухи: місто під атакою ударних дронів

У Харкові лунають вибухи, місто під атакою російських ударних дронів "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова та голову Харківської ОДА Олега Синєгубова.

"У Харкові вибух! Розпочалася масована атака з повітря на місто - на Харків сунуть ворожі бойові дрони. Будьте обережні!", - написав Терехов о 01:36.

О 01:38 мер повідомив про другий вибух у місті.

"Перший приліт - попередньо у Київському районі", - написав він.

О 01:38 Терехов повідомив про третій вибух.

Синєгубов повідомив про небезпеку ударів для Харкова та Харківського району та порадив жителям не ігнорувати тривогу.

Оновлено 01:43

За словами Терехова, у місті пролунали вже чотири вибухи.

"Як наслідок, велика пожежа. У повітрі неподалік від міста ще є бойові дрони ворога. Будьте обережні!", - зазначив він.

Оновлено 01:51

Терехов повідомив про ще один вибух у місті.