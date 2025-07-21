В Харькове в результате дроновых ударов вспыхнули масштабные пожары

Российские ударные дроны "Шахед" атаковали Харьков. В одном из районов города вспыхнул крупный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова и председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.
По словам Терехова, в городе произошел прилет, предварительно, в Киевском районе города.
В 01:43 мэр сообщил о четырех взрывах в городе.
"Как следствие, большой пожар. В воздухе неподалеку от города еще есть боевые дроны врага. Будьте осторожны!", - отметил он.
По словам Синегубова, оккупанты ударили тремя беспилотниками типа "Шахед" по Киевскому району Харькова.
Четвертый вражеский удар зафиксировали также в Киевском районе города.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Синегубов сообщил об еще трех вражеских ударах в Киевском районе города. По состоянию на сейчас на месте прилетов пожары.
"По информации, которая требует уточнения, все попадания в Киевском районе города по нескольким локациям. Сейчас информация о пострадавших не поступала. Относительно последствий - идет изучение на местах", - сообщил Терехов.
Городской голова также отметил, что в сторону Харькова еще направляются боевые дроны врага.
По предварительной информации, в Харькове зафиксированы 11 прилетов.
"Один из них - возле многоквартирного жилого дома в Киевском районе. На данный момент - без пострадавших, но есть пожар недалеко от здания", - отметил Терехов.
Последствия всех ударов по Харькову уточняются.
По словам Терехова, по месту одного из прилетов - выбиты окна в одном из ЖК, повреждены дорога, трамвайные рельсы и электродроты. Касательно пострадавших - информация уточняется.
Олег Синегубов сообщил, что в Харькове зафиксировали до 11 вражеских попаданий.
"Около 01:40 враг атаковал Киевский район дронами типа "Герань-2". Информация о пострадавших на данный момент не поступала", - написал он.
На месте "прилетов" работают профильные службы.
Терехов сообщил о пожаре на гражданском предприятии. О пострадавших - информации пока нет.
Как сообщил Терехов, по уточненной информации, враг нанес 12 ударов по Харькову этой ночью.
В ночь на 21 июля российские захватчики масштабно атакуют Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".
В 01:36 в Харькове раздались первые взрывы. На город летит большое количество вражеских дронов.
Также российский агрессор поднял в небо стратегическую авиацию. Есть угроза пуска и удара крылатыми ракетами по Украине.
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