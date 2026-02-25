У Харкові військових ТЦК підозрюють у побитті чоловіка: що кажуть у військкоматі

У заяві ОТЦК сказано про початок перевірки всіх обставин, викладених у заяві постраждалого. За словами пресслужби військкомату, інцидент стався під час проведення заходів з оповіщення військовозобов’язаних.

"Цивільний громадянин, у якого попросили надати військово-облікові документи почав неадекватно себе поводити, проявляв агресію та намагався вчинити напад на військовослужбовців групи оповіщення", - йдеться у заяві.

Зазначається, що військовослужбовці намагалися уникнути конфлікту, але "за порушення вимог діючого законодавства" доставили громадянина до приміщення ТЦК.

"В приміщенні ТЦК агресивна поведінка чоловіка посилилась. Громадянин вдарив військовослужбовця ТЦК та СП. Під час цієї сутички військовослужбовець та громадянин отримали тілесні ушкодження", - повідомила пресслужба ТЦК.

За її словами, керівництво Харківського ОТЦК сприяє органам досудового розслідування та надає всю необхідну інформацію для встановлення всіх обставин події.

Що передувало

В понеділок, 23 лютого, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом побиття Рудюка. За словами, його сина, потерпілого зупинили на одній із вулиць міста військовослужбовці, після чого доставили до ТЦК, після чого завдали йому тілесних ушкоджень.

"Після події громадянина було госпіталізовано до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Медики зафіксували наявність тілесних ушкоджень, характер і ступінь тяжкості яких встановлюється", - заявили правоохоронці.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.