У Харкові вісім разів перезапускали систему опалення через обстріли, - Терехов

За його словами, останній масований обстріл 9 березня частково зруйнував критичну інфраструктуру у Харкові - трансформаторні підстанції та ТЕЦ.

"Нині місто заживлене. Є постачання води, тепла. Для України це безпрецедентно, коли восьмий раз ми перезапустили систему опалення. Було дуже складно", - сказав Терехов.

Нагадаємо, під час російської атаки 9 березня росіяни завдали по Харкову понад 10 ракетних ударів, в результаті чого були пошкоджені енергетичні об'єкти.

В "Укренерго" зазначили, що сьогодні у Харкові продовжуються аварійні відключення світла.

До того ж, у деяких районах міста фіксують перебої з електроенергією та опаленням.

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