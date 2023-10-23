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У Харкові відсьогодні розпочинається опалювальний сезон

Фото: у Харкові відсьогодні розпочинається опалювальний сезон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Найближчими днями у Харкові очікується похолодання. У зв'язку з цим у місті відсьогодні розпочинається опалювальний сезон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова.

"У Харкові очікується похолодання. Тому від сьогодні починаємо запускати роботу всіх котелень міста", - написав Терехов.

За його словами, відповідальні комунальні служби посилено працюють над тим, щоб якнайшвидше забезпечити теплом житлові будинки харківʼян і міські об’єкти соціальної сфери.

Також служби проінформовані щодо негайних дій з опаленням на випадок ворожих обстрілів енергосистеми.

Опалювальний сезон в Україні

Як прогнозувалось минулого тижня на більшій частині України середньодобова температура впала до 8 градусів тепла. За цих умов місцева влада ухвалює рішення про підключення будинків до централізованого опалення.

Так, у Києві 16 жовтня почали підключати до тепла житлові будинки. Для повного запуску централізованого теплопостачання потрібно кілька днів.

Крім того, про старт теплих батарей у Львові повідомив 15 жовтня мер Андрій Садовий.

У Чернігові також розпочався опалювальний сезон.

Крім того, найближчим часом опалювальний сезон розпочнеться в Луцьку та Черкасах.

Однак через потепління у Львові призупинили опалювальний сезон, а у Києві "зменшили" опалення у будинках.

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харковОпалювальный сезон