У Харкові відсьогодні розпочинається опалювальний сезон

Найближчими днями у Харкові очікується похолодання. У зв'язку з цим у місті відсьогодні розпочинається опалювальний сезон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова.
"У Харкові очікується похолодання. Тому від сьогодні починаємо запускати роботу всіх котелень міста", - написав Терехов.
За його словами, відповідальні комунальні служби посилено працюють над тим, щоб якнайшвидше забезпечити теплом житлові будинки харківʼян і міські об’єкти соціальної сфери.
Також служби проінформовані щодо негайних дій з опаленням на випадок ворожих обстрілів енергосистеми.
Як прогнозувалось минулого тижня на більшій частині України середньодобова температура впала до 8 градусів тепла. За цих умов місцева влада ухвалює рішення про підключення будинків до централізованого опалення.
Так, у Києві 16 жовтня почали підключати до тепла житлові будинки. Для повного запуску централізованого теплопостачання потрібно кілька днів.
Крім того, про старт теплих батарей у Львові повідомив 15 жовтня мер Андрій Садовий.
У Чернігові також розпочався опалювальний сезон.
Крім того, найближчим часом опалювальний сезон розпочнеться в Луцьку та Черкасах.
Однак через потепління у Львові призупинили опалювальний сезон, а у Києві "зменшили" опалення у будинках.
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