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У Києві "прикрутили" опалення: у чому причина

Київ, Понеділок 23 жовтня 2023 10:55
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У Києві "прикрутили" опалення: у чому причина Фото: опалення у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві система теплопостачання наразі працює на мінімальних параметрах. Рішення "зменшити" опалення у будинках столиці пов'язане з температурними умовами на вулиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську раду.

"На сьогодні система теплопостачання Києва працює на мінімально допустимих параметрах, враховуючи зовнішню температуру повітря", - йдеться у заяві.

Як зазначила столична влада, це дозволяє "не допустити охолодження будинків, якби вони взагалі залишалися без тепла".

Також у міськраді зазначили, що більшість житлового фонду Києва, а також усі навчальні заклади оснащені індивідуальними тепловими пунктами. Вони передбачають оперативне регулювання теплоносія та автоматично обмежують подачу тепла у теплі дні.

"Наприклад, у школах на час канікул опалення буде призупинене", - додала влада Києва.

Зазначимо, що за даними Українського гідрометцентру, у Києві 23 жовтня стовпчики термометрів вдень показуватимуть +14+16 градусів, а вночі +11+13.

Опалювальний сезон у Києві

Нагадаємо, у Києві ще 9 жовтня почали підключати до тепла об'єкти соціальної інфраструктури - такі, як лікарні, школи та сади за заявками їхніх керівників.

Вже 16 жовтня у столиці почали підключати до тепла житлові будинки. Для запуску централізованого теплопостачання потрібно кілька днів.

Додамо, що мер Києва Віталій Кличко нещодавно заявив про те, що до початку цього тижня опалення у столиці буде подано до кожного будинку.

Більше про те, як регіони готуються до опалювального сезону 2023/2024 - читайте у матеріалі РБК-Україна.

До речі, кілька днів тому у Львові вирішили відключити централізоване опалення через значне потепління.

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