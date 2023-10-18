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В Чернігові розпочався опалювальний сезон

Чернігів, Середа 18 жовтня 2023 17:23
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В Чернігові розпочався опалювальний сезон Фото: у Чернігові розпочався опалювальний сезон 18 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Чернігові 18 жовтня розпочався опалювальний сезон. На ТЕЦ вже стартував запуск теплової системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконуючого обов'язки мера міста Олександра Ломако в Telegram.

"Сьогодні в Чернігові розпочався опалювальний сезон. Чернігівська ТЕЦ. Всі договори на газ підписано, 24 годин виявилося достатньо", - зазначив він.

За його словами, на ТЕЦ вже розпочато запуск теплової системи - зараз відбувається розігрів котлів, які забезпечать подачу теплоносія до будинків містян та об’єктів соціальної інфраструктури.

"Зважаючи на технологічні особливості роботи ТЕЦ, гаряча вода в оселях більшості абонентів з’явиться вже завтра, а теплова енергія подаватиметься поетапно в різні мікрорайони міста", - додав Ломако.

Яка ситуація з опаленням в місті на зараз?

Станом на 16:00 до тепла підключено вже 390 із 691 житлового будинка. Процес подачі теплоносія продовжується. Батареї поступово ставатимуть теплішими.

Процес запуску тепла в усіх будинках міста з централізованим опаленням займає кілька днів. В разі виникнення проблем або аварійних ситуацій телефонуйте до міського кол-центру: 0800509350.

Опалювальний сезон в Україні

Як прогнозувалось цього тижня на більшій частині України середньодобова температура впала до 8 градусів тепла. За цих умов місцева влада ухвалює рішення про підключення будинків до централізованого опалення.

Так, у Києві вже цього понеділка, 16 жовтня, почали підключати до тепла житлові будинки. Для повного запуску централізованого теплопостачання потрібно кілька днів. Крім того, про старт теплих батарей у Львові повідомив 15 жовтня мер Андрій Садовий. Крім того, найближчим часом опалювальний сезон розпочнеться в Луцьку та Черкасах.

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Чернігів Опалювальный сезон
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