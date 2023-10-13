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Коли в Україні температура впаде для початку опалювального сезону: прогноз синоптиків

Україна, П'ятниця 13 жовтня 2023 15:34
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Коли в Україні температура впаде для початку опалювального сезону: прогноз синоптиків Фото: опалювальний сезон розпочнеться 16-17 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Наступного тижня на більшій частині України середньодобова температура впаде до 8 градусів тепла. За цих умов місцева влада ухвалює рішення про підключення будинків до централізованого опалення.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

За її словами, в Києві температура знизиться до 8 градусів 17 жовтня, а на заході - 16 жовтня, хоча на півдні поки може бути тепліше.

"З 17-18 числа і до 25 жовтня середньодобова температура буде нижче 8 градусів за тими розрахунками, які є на сьогодні", - сказала Голеня.

Прогноз погоди

Нагадаємо, найближчим часом в Україні очікується дві хвилі похолодання. Перша розпочнеться вже 15 жовтня. Через вторгнення арктичного повітря з 20 жовтня наприкінці наступного тижня можливий перший сніг.

Опалювальний сезон

Стандартна дата початок опалювального сезону в Україні - 15 жовтня. Однак рішення про початок подачі тепла до будинків приймає місцева влада залежно від середньої температури повітря - 8 градусів протягом трьох днів з урахуванням прогнозу.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, опалення в будинках українців почнуть включать найближчим часом відповідно до погодних умов.

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Погода в Україні Гідрометцентр
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