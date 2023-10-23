В Харькове с сегодняшнего дня начинается отопительный сезон

"В Харькове ожидается похолодание. Поэтому с сегодняшнего дня начинаем запускать работу всех котельных города", - написал Терехов.

По его словам, ответственные коммунальные службы усиленно работают над тем, чтобы как можно быстрее обеспечить теплом жилые дома харьковчан и городские объекты социальной сферы.

Также службы проинформированы о немедленных действиях с отоплением на случай вражеских обстрелов энергосистемы.

Отопительный сезон в Украине

Как прогнозировалось на прошлой неделе, на большей части Украины среднесуточная температура упала до 8 градусов тепла. В этих условиях местные власти принимают решение о подключении домов к централизованному отоплению.

Так, в Киеве 16 октября начали подключать к теплу жилые дома. Для полного запуска централизованного теплоснабжения требуется несколько дней.

Кроме того, о старте теплых батарей во Львове сообщил 15 октября мэр Андрей Садовый.

В Чернигове также начался отопительный сезон.

Кроме того, в ближайшее время отопительный сезон начнется в Луцке и Черкассах.

Однако из-за потепления во Львове приостановили отопительный сезон, а в Киеве "уменьшили" отопление в домах.