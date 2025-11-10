В Харькове возобновили движение метро: какие альтернативы на случай остановки поездов
В понедельник, 10 ноября, метрополитен Харькова третий день подряд начал работать как укрытие, однако сейчас движение поездов все же восстановили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Харьковского метрополитена и Telegram Харьковского городского совета.
Сначала утром была информация, что поезда снова не ездят.
"В связи с проблемой с электроснабжением временно невозможно начать движение поездов по линиям метрополитена. Метрополитен работает в режиме укрытия", - говорилось в сообщении.
Уже около 8 утра в метрополитене уточнили, что движение поездов по всем линиям восстановлено. В то же время там предостерегли, что в случае снижения напряжения ниже допустимого уровня - движение поездов может быть временно прекращено.
На этот случай в городе организована работа наземного транспорта. Вчера вечером в Харьковском городском совете уже публиковали маршруты.
Как будет двигаться наземный транспорт в случае остановки поездов метрополитена
В частности, в случае остановки метро будет введен временный трамвайный маршрут №30, который будет курсировать по такому принципу: разворотный круг "Салтовское" - центр - разворотный круг "Вокзал Харьков-Пассажирский" (через ул. Академика Павлова, пр. Героев Харькова, площадь Конституции, ул. Полтавский Шлях).
Кроме того, введут временные автобусные маршруты. Их путь будет выглядеть следующим образом:
- автостанция "Индустриальная" - пр. Героев Харькова - площадь Конституции;
- пр. Победы (разворотный круг троллейбуса) - площадь Конституции (через пр. Людвига Свободы, ул. Ахсарова, пр. Науки, пр. Независимости, ул. Сумскую);
- по пути движения троллейбуса №11;
- по пути движения троллейбуса №27.
Также в горсовете писали, что изменен путь движения у такого транспорта:
- автобусы №20, 22, 31, 33, 57, 62, 67, 68, 72, 96, 99, 109, 123, 128, 140, 243, 273 - курсируют до площади Конституции;
- автобус №222 - курсирует до ст. м. "Защитников Украины;
- автобус №228 - курсирует до ст. м. "Турбоатом";
- троллейбус №13 - курсирует до площади Конституции (через ул. Олега Громадского, ул. Богдана Хмельницкого и пр. Героев Харькова).
Кроме того, будет существенно уменьшен интервал движения на автобусном маршруте №272, а также на:
- автобусных маршрутах №31, 33, 62;
- троллейбусных маршрутах №40 и 58.
В то же время интервалы движения на трамвайных маршрутах №8 и №23 и троллейбусном №7 временно возрастут.
"Не будут курсировать автобусы №41, 47, 48, 59, 70, 92, 208, 268 и троллейбусы №53 и 56", - добавили в горсовете.
Что предшествовало
Напомним, в ночь на 8 ноября россияне в очередной раз массово атаковали Украину, нанеся удар по украинской энергетике. В результате обстрелов в ряде регионов ввели отключения света.
Причем в ПАО "Центрэнерго" рассказали, что в результате российской атаки остановились все их ТЭС, и на данный момент они до сих пор не генерируют электроэнергию.
Как известно, у "Центрэнерго" есть две ТЭС - Трипольская в Киевской области и Змиевская в Харьковской области. Именно последняя непосредственно обеспечивает электроэнергией город Харьков.
Ранее мы писали, что вечером 8 ноября в Харькове практически везде пропал свет.