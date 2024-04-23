В Харкові на Великдень зачинять вхід на міські кладовища: в чому причина

Як відзначили в КП "Ритуал", рішення було прийнято через посилення ворогом ракетних атак, а також ударів БпЛА по критичній та цивільній інфраструктурі міста.

Зокрема відповідно до рекомендацій Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС), в місті триває заборона на відвідування:

міського кладовища №13 (вул. Пушкінська, 108);

міського кладовища №15 (пров. Володі Дубініна);

міського кладовища №17 (вул. Курочкіна Гора,1);

Польського меморіалу жертвам тоталітаризму (Харківське шосе).

Детальну інформацію про режим роботи кладовищ можна отримати:

за телефоном: 16-40, (057) 712-10-34;

офіційних сторінках КП "Ритуал".

Ситуація в Харківській області

Протягом останніх тижнів ворог посилив удари по Харківській області. Лише вчора, 22 квітня, росіяни завдали ракетного удару по телевежі міста. Як розповіли у Харківській обласній прокуратурі, ворог застосував для атаки керовану авіаційну ракету Х-59. За словами президента Володимира Зеленського, удар був спробою терористів обмежити українцям доступ до інформації.

Детальніше про ситуацію в місті - читайте в матеріалі РБК-Україна "Надто близько до кордону. Чому РФ вчепилася в Харків та чи стане Patriot панацеєю від атак".