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В Харькове на Пасху закроют вход на городские кладбища: в чем причина

Фото: в Харькове на Пасху закроют вход на городские кладбища (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Харькове на Пасху, 5 апреля, вход на городские кладбища, а также мемориальные комплексы, которые подчиняются коммунальному предприятию (КП) "Ритуал", будет закрыт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковского городского совета.

Как отметили в КП "Ритуал", решение было принято из-за усиления врагом ракетных атак, а также ударов БпЛА по критической и гражданской инфраструктуре города. 

В частности в соответствии с рекомендациями Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), в городе продолжается запрет на посещение: 

  • городского кладбища №13 (ул. Пушкинская, 108);
  • городского кладбища №15 (переулок Володи Дубинина);
  • городского кладбища №17 (ул. Курочкина Гора, 1);
  • Польского мемориала жертвам тоталитаризма (Харьковское шоссе).

Подробную информацию о режиме работы кладбищ можно получить: 

  • по телефону: 16-40, (057) 712-10-34;
  • официальных страницах КП "Ритуал". 

Ситуация в Харьковской области

В последние недели враг усилил удары по Харьковской области. Лишь вчера, 22 апреля, россияне нанесли ракетный удар по телебашне города. Как рассказали в Харьковской областной прокуратуре, враг применил для атаки управляемую авиационную ракету Х-59. По словам президента Владимира Зеленского, удар был попыткой террористов ограничить украинцам доступ к информации.

Детальнее о ситуации в городе - читайте в материале РБК-Украина" Слишком близко к границе. Почему РФ вцепилась в Харьков и станет ли Patriot панацеей от атак".

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ХарьковПасха