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В Харькове уточнили последствия ночных дроновых ударов, есть пострадавший

Харьков, Среда 05 февраля 2025 07:39
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В Харькове уточнили последствия ночных дроновых ударов, есть пострадавший Фото: уточненные последствия дроновой атаки на Харьков этой ночью (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове в результате вражеской воздушной атаки с применением ударных беспилотников этой ночью были повреждены и горели нежилые здания памятника архитектуры и учебного заведения. Известно об одном пострадавшем.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Чиновник утром уточнил данные о последствиях российского дронового удара по Харькову, в результате которых были "прилеты" в Салтовском и Основянском районах города.

"02:36 в результате попадания БПЛА типа "Герань-2" повреждена и горела крыша нежилого здания - памятника архитектуры. Пожар локализовали в 05:20 мин", - говорится в публикации главы ОВА в Telegram

Также он рассказал, что человек, который проживал в многоэтажке напротив, получил острую реакцию на стресс из-за вражеского обстрела.

А из-за попадания второго дрона около 02:36 была частично разрушена и горела крыша нежилого здания. Кроме того, повреждено остекление окон 7-ми корпусов учебного заведения. Здесь обошлось без пострадавших.

Взрывы в Харькове из-за атаки дронов

Напомним, в ряде областей Украины этой ночью была объявлена воздушная тревога на фоне угрозы "шахедов".

Также сообщалось, что в Харькове было попадание БПЛА противника в двух районах города, раздавались взрывы.

Местные власти рассказали, что произошли пожары на местах "прилетов" вражеских беспилотников в Салтовском и Основянском районах Харькова, и были повреждены админздания. Среди объектов, получивших повреждения, также указывалась и АЗС.

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Харьков Пожар Атака дронов
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