У Харкові уточнили кількість постраждалих через вечірній обстріл

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова.

Нагадаємо, ввечері 30 березня у Харкові пролунали вибухи. Мер міста повідомив, що окупанти вдарили по місту. Під прицілом ворога були житлові будинки. Спершу було відомо про одного постраждалого.

Також повилітали вікна у школі, яка знаходиться поряд з місцем "прильоту".

Як зазначив Терехов, внаслідок атаки пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. Там вибиті шибки та пошкоджені конструктивні елементи.

За уточненою інформацією, двоє людей були поранені внаслідок вчорашнього ворожого удару по Харкову.

Удар по Харкову новими бомбами РФ

Нагадаємо, 27 березня армія РФ вперше завдала удару по Харкову за допомогою керованого боєприпасу великого калібру. Йдеться про бомбу УМПБ Д-30 СН, яка виготовлена на базі ФАБ-250.

Внаслідок атаки було пошкоджено 14 багатоповерхівок й навчальний заклад. Відомо про жертву та щонайменше 18 поранених, серед яких є дитина.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що нові керовані боєприпаси РФ можуть долітати до будь-якого району Харкова. На його думку, ці снаряди збивати можна, але це питання до військових.

Що відомо про бомби УМПБ, якими Росія вдарила по Харкову - у матеріалі РБК-Україна.

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