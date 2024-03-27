Росіяни вперше вдарили по Харкову керованим боєприпасом великого калібру, - ОВА

Російська армія сьогодні, 27 березня, вперше завдала удару по Харкову за допомогою керованого боєприпасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова і заступника начальника ГУНП у Харківській області Сергія Болвінова .

Болвінов додав, що на місці працюють усі служби, почалася рятувальна операція.

"Це УМПБ Д-30 СН, виготовлений на базі ФАБ-250. Є два прильоти - перше влучання по загальноосвітній школі, друге прямо посеред житлових будинків", - написав поліцейський.

Під ударом Шевченківський район, за перевіреною інформацією, ворог застосував дешевий аналог крилатої ракети.

За слова Болвінова, по Харкову вдарили авіабомбами - вперше з 2022-го року.

За його словами, росіяни вперше по Харкову завдали удару саме керованим боєприпасом великого калібру.

Сьогодні вдень у Харкові пролунали вибухи. Майже одразу голова області Синєгубов і мер міста Ігор Терехов заявили про удар по житловому масиву.

За останніми даними постраждало 16 осіб, ще один загинув.

Війська РФ останнім часом посилили обстріли України. За останні кілька днів по нашій країні завдали кілька масованих ударів. Під атакою неодноразово знаходився Харків. Зокрема, 22 березня окупанти завдали по ньому понад 15 ударів. Головною ціллю ворога стали енергетичні об'єкти.

Внаслідок ударів російських терористів все місто залишилося без світла. Електропостачання почали повертати у кілька етапів. Насамперед світло з'явилося на об'єктах критичної інфраструктури.

26 березня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що очікується, що відновлення електропостачання Харкова займе до двох тижнів.

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