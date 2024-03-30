У Харкові внаслідок обстрілу пошкоджено будинки, є поранений

Внаслідок обстрілу Харкова російськими військовими зафіксовано приліт по будинках, одна людина поранена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Ігоря Терехова.

"Одна поранена людина у нас, в наслідок прильоту по району житлової забудови", - написав він.

Масовані обстріли РФ

У березні російські військові суттєво посилили обстріли України дронами типу "Шахед" і ракетами різних типів.

Ввечері у суботу, 30 березня, у Харкові пролунали вибухи. Окупанти вдарили керованим снарядом по цивільній інфраструктурі.

Під час масштабного ракетного обстрілу України 22 березня, Росія повністю зруйнувала Зміївську ТЕС в Харківській області.

29 березня терористи обстріляли три ТЕС, серйозно пошкодивши їхнє обладнання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.