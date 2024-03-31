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В Харькове уточнили количество пострадавших из-за вечернего обстрела

Харьков, Воскресенье 31 марта 2024 09:13
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В Харькове уточнили количество пострадавших из-за вечернего обстрела Фото: в Харькове возросло количество пострадавших из-за обстрела (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Число пострадавших в результате обстрела Харькова 30 марта возросло. Ранения получили два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

По уточненной информации, два человека были ранены в результате вчерашнего вражеского удара по Харькову.

Как отметил Терехов, в результате атаки поврежден многоквартирный жилой дом. Там выбиты стекла и повреждены конструктивные элементы.

Также вылетели окна в школе, которая находится рядом с местом "прилета".

Напомним, вечером 30 марта в Харькове раздались взрывы. Мэр города сообщил, что оккупанты ударили по городу. Под прицелом врага были жилые дома. Сначала было известно об одном пострадавшем.

Удар по Харькову новыми бомбами РФ

Напомним, 27 марта армия РФ впервые нанесла удар по Харькову с помощью управляемого боеприпаса большого калибра. Речь идет о бомбе УМПБ Д-30 СН, изготовленной на базе ФАБ-250.

В результате атаки были повреждены 14 многоэтажек и учебное заведение. Известно о жертве и по меньшей мере 18 раненых, среди которых ребенок.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что новые управляемые боеприпасы РФ могут долетать до любого района Харькова. По его мнению, эти снаряды сбивать можно, но это вопрос к военным.

Что известно о бомбах УМПБ, которыми Россия ударила по Харькову - в материале РБК-Украина.

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