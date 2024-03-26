У Харкові до тривоги пролунав вибух. У мерії говорять про "приліт"

Обстріли Харкова

Після опівночі 23 березня російські війська влаштували чергову атаку по Україні, використавши дрони-камікадзе. Зокрема, повідомлялося про три вибухи у Харкові. Під повторний обстріл у Харкові 23 березня потрапили і працівники екстрених служб. Спочатку повідомлялося, що поранення отримали поліцейський та рятувальник. Пізніше стало відомо про "приліт" в одну з комунальних установ, поранення отримав і цивільний чоловік. Загалом постраждали четверо людей - двоє рятувальників, поліцейський і цивільний.

Нагадаємо, у Харкові 20 березня пролунав вибух. Пізніше з'ясувалося, що окупанти вкотре вдарили по одному із районів. Пізніше стало відомо про попадання в Холодногірському районі, постраждалих і сильну пожежу. Через обстріл Харкова 20 березня повідомлялося про трьох загиблих та п'ятьох поранених. Окупанти вдарили по друкарні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.