В Харькове до тревоги прогремел взрыв. В мэрии говорят о "прилете"

"Предварительно "прилет" в Шевченковском районе города. Подробности выясняем", - рассказал мэр Харькова Терехов.

Добавим, что взрыв в городе был слышен до объявления воздушной тревоги.

"В Харькове до объявления воздушной тревоги был слышен взрыв", - говорится в сообщении одной из местных медиагрупп.

Последствия удара

Как добавил мэр города, предварительно удар пришелся по району жилой застройки Харькова.

"Информация о пострадавших и возможных разрушениях - уточняется", – добавил Терехов.

Как отметил глава ОВА Олег Синегубов, оккупанты ударили по гражданской жилищной инфраструктуре Харькова.

"Зафиксировано попадание в Шевченковском районе. Информация о пострадавших в эту минуту не поступала", - подтвердил в 11:54 район попадания он.

Терехов в 12:19 добавил, что пострадало нежилое здание, в находящейся рядом многоэтажке вылетели стекла. Раненых и погибших, к счастью, нет.

Воздушная тревога

Воздушная тревога в Харькове и области прозвучала в 11:38. Она продолжается и сейчас.