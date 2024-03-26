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В Харькове до тревоги прогремел взрыв. В мэрии говорят о "прилете"

Фото: в Харькове фиксируют "прилет" в одном из районов после взрыва 26 марта (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Харькове фиксируют "прилет" в одном из районов после взрыва. Он прогремел до объявления воздушной тревоги в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова, Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Предварительно "прилет" в Шевченковском районе города. Подробности выясняем", - рассказал мэр Харькова Терехов.

Добавим, что взрыв в городе был слышен до объявления воздушной тревоги.

"В Харькове до объявления воздушной тревоги был слышен взрыв", - говорится в сообщении одной из местных медиагрупп.

Последствия удара

Как добавил мэр города, предварительно удар пришелся по району жилой застройки Харькова.

"Информация о пострадавших и возможных разрушениях - уточняется", – добавил Терехов.

Как отметил глава ОВА Олег Синегубов, оккупанты ударили по гражданской жилищной инфраструктуре Харькова.

"Зафиксировано попадание в Шевченковском районе. Информация о пострадавших в эту минуту не поступала", - подтвердил в 11:54 район попадания он.

Терехов в 12:19 добавил, что пострадало нежилое здание, в находящейся рядом многоэтажке вылетели стекла. Раненых и погибших, к счастью, нет.

Воздушная тревога

Воздушная тревога в Харькове и области прозвучала в 11:38. Она продолжается и сейчас.

Обстрелы Харькова

После полуночи 23 марта российские войска устроили очередную атаку по Украине, использовав дроны-камикадзе. В частности, сообщалось о трех взрывах в Харькове. Под повторный обстрел в Харькове 23 марта попали и работники экстренных служб. Сначала сообщалось, что ранения получили полицейский и спасатель. Позже стало известно о "прилете" в в одно из коммунальных учреждений, ранения получил и гражданский мужчина. В общей сложности пострадали четыре человека - два спасателя, полицейский и гражданский.

Напомним, в Харькове 20 марта раздался взрыв. Позже выяснилось, что оккупанты в очередной раз ударили по одному из районов. Позже стало известно о попадании в Холодногорском районе, пострадавших и сильном пожаре. Из-за обстрела Харькова 20 марта сообщалось о трех погибших и пятерых раненых. Оккупанты ударили по типографии.

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ХарьковВзрывы