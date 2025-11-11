У Харкові на тлі атаки балістики було чути звук вибуху: що відомо

Удари армії РФ по Харкову та їхні наслідки

Як повідомляло РБК-Україна, у ніч на 8 листопада російські війська атакували передмістя Харкова. В результаті обстрілу у місті були перебої зі світлом та водою, не працювало метро.

Ігор Терехов інформував, що у Харкові діє 101 Пункт незламності. Там є тепло, світло і гарячий чай.

Того ж дня ввечері в Харкові зникло світло майже в усьому місті. Вулиці занурилися у темряву, повідомлялось про дуже малу напругу в електромережі. В деяких районах було відсутнє водопостачання.