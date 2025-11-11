В Харькове на фоне атаки баллистики был слышен звук взрыва: что известно

Удары армии РФ по Харькову и их последствия

Как сообщало РБК-Украина, в ночь на 8 ноября российские войска атаковали пригород Харькова. В результате обстрела в городе были перебои со светом и водой, не работало метро.

Игорь Терехов информировал, что в Харькове действует 101 Пункт несокрушимости. Там есть тепло, свет и горячий чай.

В тот же день вечером в Харькове исчез свет почти во всем городе. Улицы погрузились в темноту, сообщалось об очень малом напряжении в электросети. В некоторых районах отсутствовало водоснабжение.