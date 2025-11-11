RU

В Харькове на фоне атаки баллистики был слышен звук взрыва: что известно

Фото: спасатели ГСЧС (Facebook DSNSKharkiv)
Автор: Марина Балабан

В Харькове около 7 утра 11 сентября раздались звуки взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СМИ и городского голову Харькова Игоря Терехова в Telegram.

О взрыве, прогремевшем в Харькове, сообщили местные СМИ.

Впоследствии городской голова Игорь Терехов уточнил, что это произошло в Харьковской области.

"Взрыв, который был слышен в Харькове, прогремел за пределами города", - написал он.

Тем временем в восточных, северных, южных и центральных областях Украины объявлена воздушная тревога: Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистики из Курска.

В 7:10 сирена тревоги прозвучала в Киеве, о чем проифнормировали в КГГА.

Карта воздушных тревог сейчас выглядит следующим образом:

 

 

Удары армии РФ по Харькову и их последствия

Как сообщало РБК-Украина, в ночь на 8 ноября российские войска атаковали пригород Харькова. В результате обстрела в городе были перебои со светом и водой, не работало метро.

Игорь Терехов информировал, что в Харькове действует 101 Пункт несокрушимости. Там есть тепло, свет и горячий чай.

В тот же день вечером в Харькове исчез свет почти во всем городе. Улицы погрузились в темноту, сообщалось об очень малом напряжении в электросети. В некоторых районах отсутствовало водоснабжение.

