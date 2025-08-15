ua en ru
В Харькове и области изменили продолжительность комендантского часа

Пятница 15 августа 2025 12:17
в Харькове и области изменили продолжительность комендантского часа
Автор: Константин Широкун

В Харькове и области с 16 августа сокращают комендантский час. Отныне он будет начинаться на час позже и продлится с 00:00 до 05:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОГА.

Отмечается, что решение об изменении продолжительности комендантского часа в регионе приняли в ходе заседания Совета обороны Харьковской области.

"Изменения вступят в силу в ночь с 16 на 17 августа. В то же время, решение не распространяется на громады области, где введен местный усиленный комендантский час в связи с ситуацией с безопасностью", - отметили в ОВА.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, вопрос сокращения комендантского часа решили поднять из-за неоднократных обращений представителей бизнеса и ритейла.

"Данное предложение мы рассмотрели с МВД, Минобороны, СБУ и Минэкономики. Внедрение такого решения на Харьковщине позволит предпринимателям увеличить время работы, что положительно повлияет на экономический климат области", - отметил Синегубов.

Что грозит за нарушение комендантского часа

Согласно действующему законодательству, при нарушении комендантского часа возможно наказание в случае, если лицо не выполняет законные требования полицейского. В таком случае составляется протокол по ст. 185 КУоАП ("злостное неповиновение"). По этой статье возможны:

  • штраф от 136 до 255 грн;
  • общественные работы: 40-60 часов;
  • исправительные работы: 1-2 месяца с удержанием 20% заработка;
  • административный арест до 15 суток.

Специальной статьи о штрафах за нарушение комендантского часа пока нет.

Хотя недавно стало известно, что Кабмин одобрил законопроект, которым предлагается ввести штрафы за нарушение комендантского часа. Законопроект предлагает добавить в Кодекс Украины об административных правонарушениях новую статью, которая установит административную ответственность за нарушение правил военного положения.

Харьков Комендантский час
